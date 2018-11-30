НАБУ открыло уголовное дело против Сытника и прокурора САП

Фото: Артем Сытник (РБК-Украина, Виталий Носач)

Производство было начато во исполнение решения Соломенского райсуда Киева

Управление внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением директора ведомства Артема Сытника и прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание "Слово и дело".

Производство было начато во исполнение решения Соломенского районного суда города Киева.

Так, указанные сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного злоупотребления служебным положением Сытника и прокурора САП и при осуществлении расследования дела. Речь идет о возможном незаконном обогащении начальника Управления национальной безопасности Департамента правосудия и национальной безопасности Министерства юстиции Александра Чурсина.

Указано, что ранее НАБУ также открыло дело по факту возможной служебной халатности по детектива, который расследует дело Чурсина.

Отметим, что НАБУ расследует возможное обогащение Чурсина. Следствие считает, что чиновник, работая в правоохранительных органах, приобрел в собственность ценные бумаги и корпоративные права на сумму 3,6 млн гривен, которые его жена Марина Чурсина внесла в уставный фонд ООО "КУА "ДИКВ-Л". Подчеркивается, что эта сумма более чем в 500 раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц и значительно превышает официальный доход его семьи.

Кроме того, жена Чурсина является основательницей ООО "Адвокатское бюро "ДИКВ-Л", которое, в свою очередь, является участником ООО "Факторинговая компания". Однако чиновник в декларации 2015 года сведения о том, что его жена является бенефициарным владельцем этого ООО, не внес.

Также в ходе расследования выяснили, что чиновник Минюста в 2015 году владел инвестиционными сертификатами КУА "ДИКВ-Л" на общую сумму 6,38 млн гривен и в том же году осуществил отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав КУА "ДИКВ-Л" на общую сумму 24 млн гривен. Также в бюро узнали, что согласно декларации чиновника Минюста за 2014 год, Чурсин владел ценными бумагами на общую сумму 11,91 млн гривен.

Указано, что, таким образом, Чурсин владел ценными бумагами на сумму 30 млн гривен, хотя, согласно данным ГФС, общая сумма его доходов за период с 1998 года до 2015 года составила 15,71 млн гривен, а его жены - 2,14 млн гривен.

При этом допрошенный в качестве свидетеля Чурсин не смог сообщить, сертификатами каких именно инвестиционных фондов КУА "ДИКВ-Л" он владел. По словам чиновника, инвестиционные сертификаты фирмы он приобрел примерно в 2012 году, точно не помнит. Также Чурсин сообщил, что сумму в размере 24 млн гривен в 2015 году не получал. По его словам, она была ему перечислена в 2016 году.

Напомним, ранее НАБУ начало расследование против бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и министра юстиции Павло Петренко по факту злоупотреблений властью.

Как писало РБК-Украина ранее, бюро открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения депутата Верховной рады Украины Антона Геращенко.

Добавим также, в прошлом году НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения генерального прокурора Юрия Луценко.