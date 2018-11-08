Сытнику грозит несколько статей Уголовного кодекса, - источники

Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

В ГПУ отрицают существование производства в отношении Сытника

Директора Национального антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника могут привлечь к ответственности по нескольким статьям Уголовного кодекса. Об этом говорится в материале РБК-Украина "В поисках "большой рыбы": что правоохранители могут предъявить Артему Сытнику и Мирославу Продану".

Отметим, по информации РБК-Украина, Сытнику угрожает несколько статей Уголовного кодекса, включая статью, регламентирующую ответственность за служебный подлог. Отметим, на прошлой неделе он проиграл суд по делу о достоверности поданной в декларации информации о доходах.

Речь идет о недостоверной информации в декларациях за 2015, 2016, 2017 годы, в которых Сытник не указал право собственности на земельный участок в Севастополе и доходы от ее продажи. По данным РБК-Украина, производство по данным фактам есть и в правоохранительных органах. Официально и даже неофициально его существование в руководстве ГПУ отрицают, но на прошлой неделе по этому производству было принято решение суда, дающее доступ к почте директора НАБУ и его жены. Следственные действия ведет полиция, а наблюдает за этим профильный департамент ГПУ.

Напомним, ранее сообщалось, что на Сытника подали в суд за сокрытие данных о земле в Севастополе. Окружной административный суд Киева рассматривает вопрос об открытии производства по этому делу.

Отметим, ранее Сытник допустил аресты в антикоррупционных органах перед выборами.