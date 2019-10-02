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ГПУ предоставила доказательства финансирования Россией "ЛНР"

Новости » Происшествия    02.10.2019 - 12:53
ГПУ предоставила доказательства финансирования Россией "ЛНР"
Фото: ГПУ (РБК-Украина)

Был обнаружен остаток боеприпаса, который не находится на вооружении ВСУ

Генеральная прокуроратура Украины предоставила доказательства участия и финансирование Российской Федерацией терроризма на временно оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Сообщается, что 25 августа после обстрела боевиками населенного пункта Золотое-3 Попаснянского района Луганской области прокурорами был изъят остаток боеприпаса, а именно реактивного противопехотного гранатомета РПГ-32 "ХАШИМ" 2012 года выпуска.

"По предварительной информации, указанный боеприпас на вооружении Вооруженных Сил Украины не находится, а с 2008 года принадлежит к комплексу вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Добытые доказательства будет использованы по делам против Российской Федерации в международных судебных инстанциях.

Напомним, ранее СБУ разоблачила схему финансирования "ДНР" через сеть автозаправок. Участники группировки совершили двойную регистрацию подконтрольных предприятий в государственных органах Украины и на временно оккупированной территории. Они регулярно платили налоги в так называемых фискальных органов "ДНР", открыв для этого счета в фейковом "Центральном Республиканском банке ДНР".

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