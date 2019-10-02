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ГПУ надала докази фінансування Росією "ЛНР"

Новини » Надзвичайні події    02.10.2019 - 12:53
ГПУ надала докази фінансування Росією "ЛНР"
Фото: ГПУ (РБК-Україна)

Був виявлений залишок боєприпасу, який не перебуває на озброєнні ЗСУ

Генеральна прокуроратура України надала докази участі та фінансування Російською Федерацією тероризму на тимчасово окупованій території Луганської області. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Повідомляється, що 25 серпня після обстрілу бойовиками населеного пункту Золоте-3 Попаснянського району Луганської області прокурорами було вилучено залишок боєприпасу, а саме реактивного протипіхотного гранатомета РПГ-32 "ХАШИМ" 2012 року випуску.

"За попередньою інформацією, зазначений боєприпас на озброєнні Збройних Сил України не перебуває, а з 2008 року належить до комплексу озброєння Збройних Сил Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Здобуті докази буде використано у справах проти Російської Федерації в міжнародних судових інстанціях.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила схему фінансування "ДНР" через мережу автозаправок. Участики угрупування здійснили подвійну реєстрацію підконтрольних підприємств - у державних органах України і на тимчасово окупованій території. Вони регулярно сплачували податки до так званих фіскальних органів "ДНР", відкривши для цього рахунки у фейковому "Центральному Республіканському банку ДНР".

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