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СБУ разоблачила масштабный механизм финансирования "ЛНР"

Новости » Происшествия    09.07.2019 - 14:04
СБУ разоблачила масштабный механизм финансирования "ЛНР"
Фото: изъятые средства и техника (facebook.com/SecurSerUkraine)

Общий объем средств, переведен только через национальную платежную систему, превысил 60 млн гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины привлечены к операции Объединенных сил совместно с Госслужбой финансового мониторинга разоблачили и блокировали масштабный механизм финансирования террористической организации "ЛНР" в Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, на временно оккупированной части области действует финансовое учреждение, которое обеспечивает незаконное движение средств на подконтрольную украинской власти территорию.

"Луганский финансовый центр имел десять отделений и разветвленную сеть платежных терминалов. Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения", - говорится в сообщении.

СБУ задокументировала, что в трех банковских учреждениях на подконтрольной украинской власти территории, организаторы сделки открыли несколько десятков счетов на подставных лиц, доступ к которым имели через интернет-сервисы.

По данным Государственной службы финансового мониторинга, общий объем средств, переведен только через национальную платежную систему, превысил 60 млн гривен. Из полученных за предоставление "услуг" денег дельцы ежеквартально платили налоги в так называемый "бюджет ЛНР". Правоохранители открыли уголовное производство. Также они провели обыски в Северодонецке и Станице Луганской в сообщников "финансистов".

Напомним, СБУ разоблачила схему финансирования "ДНР" через сеть автозаправок. Участники группировки совершили двойную регистрацию подконтрольных предприятий в государственных органах Украины и на временно оккупированной территории. Они регулярно платили налоги в так называемых фискальных органов "ДНР", открыв для этого счета в фейковом "Центральном Республиканском банке ДНР".

 

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