ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ разоблачила схему финансирования "ДНР" через сеть автозаправок

Новости » Происшествия    05.07.2019 - 13:10
СБУ разоблачила схему финансирования "ДНР" через сеть автозаправок
Иллюстративное фото (Униан)

Участники группировки платили налоги так называемым фискальным органам "ДНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку в финансировании террористической организации "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, участники группировки совершили двойную регистрацию подконтрольных предприятий в государственных органах Украины и на временно оккупированной территории. Они регулярно платили налоги так называемым фискальным органам "ДНР", открыв для этого счета в фейковом "Центральном Республиканском банке ДНР".

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что группа лиц, которая находятся с обеих сторон линии разграничения, через подконтрольную сеть заправочных станций на временно оккупированной территории оказывала финансовую и материально-техническую поддержку деятельности незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что участники группировки также способствовали деятельности "МВД", "прокуратуры" и оккупационных администраций, осуществляя бесперебойные поставки бензина и дизельного топлива. Кроме того, на безвозмездной основе хранили горюче-смазочные материалы как "мобилизационный резерв" так называемого 1-го армейского корпуса ("ДНР").

"Следователи СБУ сообщили организатору противоправной схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации)", - говорится в сообщении.

Напомним, в том году сообщалось, что СБУ подозревала сеть АЗС "ОККО" в финансировании "ДНР" и оккупационной власти Крыма.

Президент назначил начальника Главного следственного управления СБУ Зеленский назначил еще двух замглавы СБУ
Новости Украины Служба безопасности УкраиныДНР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь