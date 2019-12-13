ГПУ после пожара в Одессе просит Кабмин поднять штрафы

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

ГПУ просит поднять штрафы за нарушение пожарной безопасности

Генеральная прокуратура Украины после пожара в Одессе, который унес жизни 16 человек, просит Кабинет министров поднять штрафы за нарушение пожарной безопасности. Об этом говорится в сообщении на сайте ГПУ.

Сообщается, что генпрокурор Руслан Рябошапка обратился к премьеру Алексею Гончаруку по целесообразности пересмотра штрафных санкций за нарушение требований пожарной безопасности.

"Имеющаяся ответственность - штраф для граждан в размере 8,50-119 гривен и должностных лиц - 34-170 гривен - не является надлежащим рычагом влияния", - говорится в письме ГПУ.

Напомним, пожар в одесском колледже произошел 4 декабря, здание тушили в течение двух дней. В результате трагедии погибли 16 человек, более 30 человек пострадали. Киевский районный суд Одессы взял под круглосуточный домашний арест директора одесского колледжа экономики и права. Останки последних жертв достали из-под завалов 12 декабря.

На данный момент продолжаются генетические экспертизы, так как из четырнадцати найденных в колледже тел опознаны лишь четверо. При этом идентификация одного из тел вызывает сомнения, поэтому будет проведено еще 11 генетических экспертиз.