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ГПУ після пожежі в Одесі просить Кабмін підняти штрафи

Новини » Політика     13.12.2019 - 13:50
ГПУ після пожежі в Одесі просить Кабмін підняти штрафи
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

ГПУ просить підняти штрафи за порушення пожежної безпеки

Генеральна прокуратура України після пожежі в Одесі, яка забрала життя 16 людей, просить Кабінет міністрів підвищити штрафи за порушення пожежної безпеки. Про це йдеться в повідомленні на сайті ГПУ.

Повідомляється, що генпрокурор Руслан Рябошапка звернувся до прем'єра Олексія Гончарука щодо доцільності перегляду штрафних санкцій за порушення вимог пожежної безпеки.

"Наявна відповідальність - штраф для громадян у розмірі 8,50-119 гривень і посадових осіб - 34-170 гривень - не є належним важелем впливу", - йдеться в листі ГПУ.

Нагадаємо, пожежа в одеському коледжі сталася 4 грудня, будівлю гасили протягом двох днів. В результаті трагедії загинули 16 осіб, більше 30 людей постраждали. Київський районний суд Одеси взяв цілодобовий під домашній арешт директора одеського коледжу економіки і права. Останки останніх жертв дістали з-під завалів 12 грудня.

На даний момент тривають генетичні експертизи, так як з чотирнадцяти знайдених в коледжі тіл опізнані лише четверо. При цьому ідентифікація одного з тіл викликає сумніви, тому буде проведено ще 11 генетичних експертиз.

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