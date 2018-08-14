В ГПУ нет оснований для наложения дисциплинарного взыскания на прокуроров по делу Кернеса
Руководство ГПУ не будет наказывать двух прокуроров, которые поддерживают обвинение в уголовном производстве в отношении Геннадия Кернеса и его охранников
Руководство Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) не будет наказывать двух прокуроров, которые поддерживают обвинение в уголовном производстве в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого. Об этом сообщил в Facebook спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
"Руководство Генеральной прокуратуры Украины не будет наказывать двух прокуроров за якобы отсутствие которых на заседаниях по делу Кернеса Киевский районный суд Полтавы закрыл уголовное производство", - написал Лысенко.
По его словам, оба правоохранителя своевременно уведомили суд и свое руководство о пребывании на больничном из-за болезни.
Лысенко отметил, что соответствующие медицинские справки были надлежащим образом оформлены и предоставлены.
"Поэтому оснований для наложения дисциплинарного взыскания на прокуроров нет", - добавил он.
Напомним, вчера состоялось экстренное заседание Совета судей из-за дела Кернеса