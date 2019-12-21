ГПУ открыла производства в отношении нелегальных игорных заведений

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) открыла уголовные производства в отношении нелегальных игорных заведений, которые были обнаружены правоохранителями 20 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу ГПУ в Facebook.

Как сообщается, по каждому эпизоду по выявлению нелегальных заведений были открыты уголовные производства и начато расследование по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что правоохранительные органы приняли решение о создании совместных рабочих групп для борьбы с нелегальным игорным бизнесом в Украине, а также для обеспечения системной работы и координации деятельности на этом направлении.

Кроме того, в Генпрокуратуре подняли вопрос причастности правоохранителей к деятельности нелегальных игорных заведений. В ГПУ пообещали действовать жестко и безапелляционно.

"Сейчас в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать игорному бизнесу, его возглавляют. Это недопустимо и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной", - отметили в ГПУ.

Напомним, 20 декабря Кабинет министров Украины принял решение о запрете распространения лотерей в лицензионных условиях и поручил правоохранительным органам проверить законность деятельности данных заведений. Своим решением правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Также РБК-Украина писало, что после принятия решения Кабмина правоохранительные органы прекратили деятельность почти 5,3 тысяч игровых заведений в Украине. Правоохранители прекратили деятельность почти 5300 игровых заведений и изъяли оборудование на почти 50 миллионов гривен.