ГПУ відкрила провадження щодо нелегальних гральних закладів

Генеральна прокуратура України (ГПУ) відкрила кримінальні провадження щодо нелегальних гральних закладів, що були виявлені правоохоронцями 20 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГПУ в Facebook.

Як повідомляється, за кожним епізодом щодо виявлення нелегальних закладів було відкрито кримінальні провадження та розпочато розслідування за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що правоохороні органи ухвалили рішення про створення спільних робочих груп для боротьби з нелегальним гральним бізнесом в Україні, а також для забезпечення системної роботи та координації діяльності на цьому напрямі.

Крім того, в Генпрокуратурі підняли питання причетності правоохоронців до діяльності нелегальних гральних закладів. В ГПУ пообіцяли дляти жорстко та безапеляційно.

"Наразі в країні склалася ситуація, коли особи, на яких законом покладено обов’язок протидіяти гральному бізнесу, його очолюють. Це неприпустимо і роль прокуратури на цьому напрямі буде жорсткою та безапеляційною", - зазначили в ГПУ.

Нагадаємо, 20 грудня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про заборону розповсюдження лотерей в ліцензійних умовах та доручив правоохоронним органам перевірити законність діяльності даних закладів. Своїм рішенням уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Також РБК-Україна писало, що після ухвалення рішення Кабміну правоохоронні органи припинили діяльність майже 5,3 тисяч ігрових закладів в Україні. Правоохоронці припинили діяльність майже 5300 ігрових закладів та вилучили обладнання на майже 50 мільйонів гривень.