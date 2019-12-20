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В Киеве разоблачили казино, которые действовали при пособничестве правоохранителей

Новости » Общество     20.12.2019 - 19:12
В Киеве разоблачили казино, которые действовали при пособничестве правоохранителей
Фото: проведение обысков (dbr.gov.ua)

Ночью 20 декабря происходили обыски

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР), совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли деятельность трех незаконных казино в городе Киеве, которые действовали при пособничестве правоохранителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, на территории города Киева группой неустановленных лиц была организована и осуществлялась деятельность, связанная с организацией и занятием игорным бизнесом и букмекерской деятельностью.

Разоблаченные незаконные игорные заведения не соответствуют положениям Закона Украины “О государственных лотереях Украины” и работали вопреки запрету, предусмотренной Законом Украины “О запрете игорного бизнеса”. Казино работали при пособничестве сотрудников правоохранительных органов.

Ночью 20 декабря состоялись пять неотложных обысков по местам нахождений казино, по результатам которых изъято игорное оборудование и другие вещи, свидетельствующие об организации незаконной деятельности. Досудебное расследование продолжается.

Фото: проведение обысков (dbr.gov.ua)

Ранее правоохранители прекратили доступ украинских интернет-пользователей к функционированию 154 сайтов, предоставлялись услуги азартных игр в онлайн-казино.

Напомним, по состоянию на 15:00, сотрудники правоохранительных органов отработали более 500 игорных заведений во всех регионах Украины. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что на выполнение решения правительства правоохранители до конца дня должны прекратить деятельность игорных заведений.

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