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ГПУ открыла еще одно дело на владельцев NewsOne

Новости » Общество    09.07.2019 - 18:02
ГПУ открыла еще одно дело на владельцев NewsOne
Фото: Юрий Луценко (Виталий Носач, РБК-Украина)

ГПУ открыла дело по подозрению в финансировании терроризма

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) открыла уголовное производство против владельцев телеканала NewsOne по подозрению в финансировании терроризма. Об этом на прифинге заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент РБК-Украина

По словам Луценко, что два человека - директора оффшорных компаний, которые являются бенефициарными владельцами телеканала NewsOne, связаны с российским "Промсвязьбанком", который занимается финансированием и обслуживанием российского государственного оборонного заказа.

"В связи с этим сегодня зарегистрировано уголовное производство по финансированию терроризма", - заявил Юрий Луценко.

Расследование было поручено Службе безопасности Украины.  

Отметим,  что телеканал NewsOne планировал провести 12 июля телемост с Российской Федерацией. На канале объясняли такие намерения "важностью диалога между народами Украины и России". Однако 8 июля телеканал отменил телемост с Россией. На канале заявили, что отменили телемост в связи с "прямыми угрозами физической расправы в отношении журналистов и их близких".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в связи с намерениями телеканала NewsOne провести общий телемост с российским подсанкционным каналом Генеральная прокуратура зарегистрировала производства о покушении на совершение госизмены против Украины. Также Луценко заявил, что в прокуратуру на допрос были вызваны все, кто был причастен к анонсу телемоста. 

Кроме того, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины проведет внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne в связи с намерением провести телемост с российским телеканалом.

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