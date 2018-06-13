7 карточек Олег Сенцов. Что нужно знать об украинском политзаключенном в РФ

1 Кто такой Олег Сенцов? Олег Сенцов – украинский кинорежиссер, писатель, сценарист. Родился в Симферополе. Принимал участие в Революции Достоинства, был активистом движения "Автомайдан", во время российской интервенции в Крыму поддерживал украинских военных. У Олега Сенцова есть двое детей. Его родные до сих пор живут в Крыму.

2 В чем его обвинили? Олега Сенцова задержали в оккупированном Крыму представители ФСБ 10 мая 2014 года. Его подозревали в подготовке терактов на аннексированном полуострове. Вместе с Сенцовым были задержаны Геннадий Афанасьев, Александр Кольченко и Алексей Черний. 25 августа 2015 года Военный суд Ростова-на-Дону засудил Олега Сенцова до 20 лет колонии строгого режима. Доказательства, на основании которых режиссера осудили, были получены в результате показаний двоих свидетелей. Один из них – "подозреваемый" в том же деле Геннадий Афанасьев – публично отказался от своих показаний, заявив на суде, что они были даны под пытками ФСБ. Сейчас Олег Сенцов находится в колонии города Лабытнанги за Северным полярным кругом.

3 Какова позиция Олега Сенцова? С самого начала украинский режиссер отрицал свою вину. 14 мая Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных на территории Российской Федерации. После двух недель голодовки Сенцов согласился на поддерживающую терапию. 7 июня в письме российской правозащитнице Зое Световой Олег Сенцов написал: "Я не проигравший и пощады не прошу. Я прекрасно осознавал на что шел, за что я очутился здесь, и ни о чем не жалею". Как отметила двоюродная сестра политзаключенного Наталья Каплан, Олег Сенцов объявил голодовку накануне Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, чтобы привлечь внимание как можно большего количества людей.

4 Какова позиция международного сообщества? После объявления приговора Олегу Сенцову верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел Федерика Могерини заявила, что дело Сенцова и Кольченко "является нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия". Международный правозащитный центр "Мемориал" признал Олега Сенцова и Александра Кольченко политическими заключенными. Генеральный секретарь Международной правозащитной организации Amnesty International Салил Шетти на 25-й день голодовки Сенцова выразил поддержку политзаключенному украинцу и призвал к его освобождению. С требованием освободить Олега Сенцова к министру иностранных дел России обращался представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. О подобном требовании также заявляли в ПАСЕ. Сам Олег Сенцов написал письмо лидерам стан "Большой семерки". Он поблагодарил политиков за помощь Украине и выразил надежду, что представители G7 смогут что-то сделать для решения судеб остальных политзаключенных, не сосредотачиваясь только на нем. Ситуация с политзаключенным Олегом Сенцовым будет рассмотрена 14 июня на пленарной сессии Европарламента.

5 Что говорит Кремль? Отвечая на вопросы российских граждан во время "Прямой линии", Владимир Путин заявил, что пока не думал о возможности обмена Олега Сенцова на журналиста Кирилла Вышинского, руководителя информационного агентства "РИА Новости Украина" которого арестовал херсонский суд по подозрению в госизмене. Глава Кремля считает, что обвинения, выдвинутые Вышинскому и Сенцову "несопоставимые".

6 Кто поддерживает Олега Сенцова? Организована глобальная акция #SaveOlegSentsov. С призывом освободить Олега Сенцова устраиваются многочисленные митинги, акции протеста и флешмобы. В России с целью поддержки Сенцова устраивают одиночные пикеты. Свою поддержку украинскому режиссеру выражают отечественные, западные и российские деятели культуры. Среди них – актеры Джонни Депп, Мерил Стрип, режиссеры Кшиштоф Занусси, Кен Лоуч представители Европейской киноакадемии. К призывам освободить Олега Сенцова также присоединились и российские актеры и режиссеры. Андрей Звягинцев, Ксения Раппопорт, Максим Виторган, Евгений Цыганов и другие снялись в видеороликах, зачитывая отрывки произведений Олега Сенцова. Российская газета "Троицкий вариант" на своем сайте опубликовала список литераторов и ученых, подписавших заявление "Спасти Олега Сенцова". Американский ПЕН-центр направил Владимиру Путину письмо с требованием освободить Олега Сенцова. Перед началом Чемпионата мира по футболу, который будет проходить в России, послание также адресовали и президенту ФИФА Джанни Инфантино.

7 Каковы перспективы его освобождения? Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в эфире телеканала ATR не исключил, что Олег Сенцов может быть освобожден при помощи Турции, как это произошло при обмене политзаключенных Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза на россиян, обвиняемых в шпионаже. По словам адвоката Дмитрия Динзе, его подзащитный Олег Сенцов намерен голодать до смерти или до выполнения требований – освобождения всех 64-х украинских политзаключенных в России.

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