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Путин заявил, что пока не думал об обмене Сенцова

НовостиПолитика    07.06.2018 - 16:43
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин заявил, что Сенцов был задержан за подготовку террористического акта

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что пока не думал об обмене незаконно осужденного в РФ украинца Олега Сенцова. Об этом он заявил в ходе прямой линии, сообщает "Радио Свобода".

"Нашего журналиста Вышинского (журналиста "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, - ред.) задержали за его прямую профессиональную деятельность, это совершенно беспрецедентно и недопустимо. Что касается Сенцова: он задержан за подготовку террористического акта, в результате которого могли пострадать люди. Это несравнимые вещи. Что же касается обмена, мы пока об этом не думали", - заявил Путин.

При этом Путин заявил, что "здравый смысл должен победить в Украине, в том числе под давлением международных организаций".

Отметим, вчера, 6 июня 2018 года, президент Украины Петр Порошенко, во время встречи с журналистами заявил, что Россия вообще не идет на контакт по теме об освобождении Сенцова.

Напомним, ранее первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко призвала международное сообщество сделать заявления относительно освобождения украинских политзаключенных в Российской Федерации.

"Недопустимым является то, что в российских тюрьмах сегодня голодает четверо украинских граждан, среди них и режиссер Олег Сенцов", - заявляла она.

Европарламент 14 июня примет резолюцию по Сенцову и правам человека в РФ, - журналист Путин заявил о дальнейшей поддержке "ЛДНР"
Теги публикации: Владимир Путин, Олег Сенцов, обмен  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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