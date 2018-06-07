Путин заявил, что пока не думал об обмене Сенцова

Путин заявил, что Сенцов был задержан за подготовку террористического акта

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что пока не думал об обмене незаконно осужденного в РФ украинца Олега Сенцова. Об этом он заявил в ходе прямой линии, сообщает "Радио Свобода".

"Нашего журналиста Вышинского (журналиста "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, - ред.) задержали за его прямую профессиональную деятельность, это совершенно беспрецедентно и недопустимо. Что касается Сенцова: он задержан за подготовку террористического акта, в результате которого могли пострадать люди. Это несравнимые вещи. Что же касается обмена, мы пока об этом не думали", - заявил Путин.

При этом Путин заявил, что "здравый смысл должен победить в Украине, в том числе под давлением международных организаций".

Отметим, вчера, 6 июня 2018 года, президент Украины Петр Порошенко, во время встречи с журналистами заявил, что Россия вообще не идет на контакт по теме об освобождении Сенцова.

Напомним, ранее первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко призвала международное сообщество сделать заявления относительно освобождения украинских политзаключенных в Российской Федерации.

"Недопустимым является то, что в российских тюрьмах сегодня голодает четверо украинских граждан, среди них и режиссер Олег Сенцов", - заявляла она.