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ГПУ опубликовала реконструкцию событий в Керченском проливе

Новости » Общество    04.12.2018 - 13:35
ГПУ опубликовала реконструкцию событий в Керченском проливе
Фото: украинские катера (kerchinfo)

25 ноября ВС РФ и пограничная служба ФСБ РФ напали на украинские корабли в Керченском проливе

Генеральная прокуратура Украины опубликовала видео-реконструкцию событий в Керченском проливе 25 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное ГПУ в Youtube.

Как известно, 25 ноября при осуществлении перехода из порта Одесса в порт Мариуполь в районе Керченского пролива Вооруженные силы Российской Федерации и пограничная служба ФСБ РФ начала ведение агрессивных военных действий. В результате чего ранения получили два военнослужащих Военно-морских сил  ВС Украины и один сотрудник Службы безопасности Украины. Также РФ захватила малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу".

По словам пресс-секретаря генерального прокурора Ларисы Сарган, во время досудебного расследования фактически за семь дней собрано 17 томов доказательств совершения РФ агрессии в отношении украинских ВМС.

В частности были допрошены 75 свидетелей; проведен 51 обзор документов и интернет сайтов; проведено два обзора судов, которые вернулись в порт Одессы;  получены доказательства радиопереговоров между кораблями Черноморского флота РФ, пограничной службы ФСБ РФ и Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВС РФ по ведению агрессивных действий, нападений на корабли ВМС ВСУ и членов экипажа, а также получен ряд временных доступов к вещам и документам.

Кроме того, по результатам проведенных следственных действий сообщено о подозрении 8 лицам. В настоящее время получено постановление суда о задержании подозреваемых с целью повода для рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, российские власти предъявили захваченным в Черном море украинским морякам обвинения в якобы незаконном пересечении границы. Задержанным в Черном море военным морякам предъявлено обвинение в якобы незаконном пересечении границы Российской Федерации.

 

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