В ГПУ объяснили освобождение из-под ареста Савченко и Рубана

В Генеральной прокуратуре прокомментировали освобождение из-под ареста нардепа Надежды Савченко и Владимира Рубана. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она подчеркнула, что прокуроры были лишены возможности заявить ходатайство о продлении меры пресечения Савченко и Рубану.

Сарган отметила, что в 23:10 15 апреля защитник обвиняемого Рубана адвокат Алексей Шевчук заявил ходатайство об отводе секретаря судебного заседания и после удаления коллегии судей в совещательную комнату для решения указанного ходатайства, безосновательно покинул помещение суда.

"Уже после возвращения суда из совещательной комнаты и продолжения судебного заседания в связи с окончанием срока действия меры пресечения суд распорядился освободить обвиняемых из-под стражи. В связи с отсутствием защитника обвиняемого Рубана В.В. адвоката Шевчука А.А. суд принял решение об отложении судебного разбирательства, определив следующей датой судебного заседания 07.05.2019 года", - пояснила пресс-секретарь генпрокурора.

"Таким образом, прокуроры были лишены возможности заявить в указанном судебном заседании ходатайство о применении меры пресечения в отношении обвиняемых Савченко Н.В. и Рубана В.В", - указано в сообщении.

Юрий Луценко, комментируя инцидент, в свою очередь подчеркнул, что судебная система "тяжело больна".

"Причина первая - разрешенные законом манипуляции с бесконечными изменениями адвокатов. У Савченко таких адвокатов (которые то входили в процесс, то покидали его) было 8 платных и 1 бесплатный от государства... Причина вторая - критически малое количество судей в судах... Причина третья - нежелание отдельных судей выполнять свою работу. Иначе как самоустранением трудно назвать самоотвод в этом деле только потому, что кто-то из родственников судьи проживает на оккупированной территории", - подчеркнул глава ГПУ.

Напомним, после освобождения из-под ареста Надежда Савченко планирует вернуться к работе в Верховной раде. Ее адвокат Александр Шадрин заявил, что Савченко можно будет увидеть на ближайших заседаниях ВР.

Как писало РБК-Украина ранее, вчера в Киевской области Броварской горрайонный суд освободил из-под ареста народного депутата Надежду Савченко. Решение было вынесено в связи с истечением срока ареста, который завершился 15 апреля 2019 года.

Добавим, ранее дело "Савченко-Рубана" в очередной раз перенаправили в другой суд, а именно в Броварской горрайонный суд.