В ГПУ пояснили звільнення з-під арешту Савченко і Рубана

У Генеральній прокуратурі прокоментували звільнення з-під арешту нардепа Надії Савченко та Володимира Рубана. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Вона підкреслила, що прокурори були позбавлені можливості заявити клопотання про продовження запобіжного заходу Савченко та Рубану.

Сарган зазначила, що о 23:10 15 квітня захисник обвинуваченого Рубана адвокат Олексій Шевчук заявив клопотання про відвід секретареві судового засідання і, після видалення колегії суддів до нарадчої кімнати для вирішення вказаного клопотання, безпідставно залишив приміщення суду.

"Уже після повернення суду з нарадчої кімнати та продовження судового засідання у зв’язку із закінченням строку дії запобіжного заходу суд розпорядився звільнити обвинувачених з-під варти. У зв’язку з відсутністю захисника обвинуваченого Рубана В.В. адвоката Шевчука О.А. суд прийняв рішення про відкладення судового розгляду, визначивши наступною датою судового засідання 07.05.2019 року", - пояснила прес-секретар генпрокурора.

"Таким чином, прокурори були позбавлені можливості заявити у вказаному судовому засіданні клопотання про застосування запобіжного заходу стосовно обвинувачених Савченко Н.В. та Рубана В.В", - вказано у повідомленні.

Юрій Луценко, коментуючи інцидент, у свою чергу підкреслив, що судова система "тяжко хвора".

"Причина перша - дозволені законом маніпуляції із безкінечними змінами адвокатів. У Савченко таких адвокатів (які то входили в процес, то покидали його) було 8 платних і 1 безплатний від держави… Причина друга - критично мала кількість суддів в судах… Причина третя - небажання окремих суддів виконувати свою роботу. Інакше як самоусуненням важко назвати самовідвід у цій справі тільки тому, що хтось з родичів судді проживає на окупованій території", - підкреслив очільник ГПУ.

Нагадаємо, після звільнення з-під арешту Надія Савченко планує повернутися до роботи у Верховній раді. Її адвокат Олександр Шадрін заявив, що Савченко можна буде побачити на найближчих засіданнях ВР.

Як писало РБК-Україна раніше, вчора в Київській області Броварський міськрайонний суд звільнив з-під арешту народного депутата Надію Савченко. Рішення було винесено у зв'язку із закінченням строку арешту, який завершився 15 квітня 2019 року.

Додамо, раніше справу "Савченко-Рубана" в черговий раз перенаправили в інший суд, а саме до Броварського міськрайонного суду.