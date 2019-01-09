ГПУ обнаружила очередные доказательства финансирования Россией террористов на Донбассе

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, был обнаружен тайник с боеприпасами, обустроенный диверсионно-разведывательными группами РФ

Сотрудники Генеральной прокуратуры задокументовали факты финансирования Российской Федерацией терроризма на временно оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Как зазачається, правонарушение было обнаружено в ходе досудебного расследования уголовного производства по фактам нарушения со стороны ВС РФ и террористических организаций "ЛНВ", "ДНР" законов и обычаев войны.

Так, в районе села Лобачеве Новоайдарского района Луганской области (находится под контролем ВСУ) и селу Желтое Славяносербского района Луганской области (подконтрольное террористической организации "ЛНВ") обнаружен тайник, которая по всем признакам обустроена диверсионно-разведывательными группами РФ.

В ней хранились два продуктовые наборы для военнослужащих ВС РФ, 1 реактивный пехотный огнемет "Шмель" и другие взрывоопасные предметы, производителем которых является Российская Федерация.

Отмечается, что полученные доказательства будут использованы по делам против Российской Федерации в международных судебных инстанциях.

Ранее РБК-Украина сообщало, что бывший заместитель председателя Высшего хозяйственного суда подозревается в финансировании террористических организаций "Д/ЛНВ".

Напомним, жительницу Хмельницкого, уроженку России, которая передавала информацию российском боевике и готовила теракт, приговорили к шести годам тюремного'заключение.