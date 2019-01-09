ГПУ виявила чергові докази фінансування Росією терористів на Донбасі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, було виявлено схованку з боєприпасами, облаштовану диверсійно-розвідувальними групами РФ

Співробітники Генеральної прокуратури задокументовали факти фінансування Російською Федерацією тероризму на тимчасово окупованій території Луганської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

Як зазачається, правопорушення було виявлене у ході досудового розслідування кримінального провадження за фактами порушення з боку ЗС РФ та терористичних організацій "ЛНР", "ДНР" законів та звичаїв війни.

Так, в районі села Лобачеве Новоайдарського району Луганської області (перебуває під контролем ЗСУ) та села Жовте Слов’яносербського району Луганської області (підконтрольне терористичній організації "ЛНР") виявлено схованку, яка за всіма ознаками облаштована диверсійно-розвідувальними групами РФ.

У ній зберігалися два продуктові набори для військовослужбовців ЗС РФ, 1 реактивний піхотний вогнемет "Шмель" та інші вибухонебезпечні предмети, виробником яких є Російська Федерація.

Зазначається, що здобуті докази буде використано у справах проти Російської Федерації в міжнародних судових інстанціях.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що колишній заступник голови Вищого господарського суду підозрюється у фінансуванні терористичних організацій "Д/ЛНР".

Нагадаємо, жительку Хмельницького, уродженку Росії, яка передавала інформацію російському бойовику і готувала теракт, засудили до шести років ув'язнення.