Уроженка РФ получила 6 лет тюрьмы за передачу информации боевику

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Осужденная согласилась помочь боевику в теракте против украинских военных

Жительницу Хмельницкого, уроженку России, которая передавала информацию российскому боевику и готовила теракт, приговорили к шести годам заключения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Судебный репортер".

Соответствующее решение 27 декабря принял Хмельницкий горрайонный суд.

Указано, что в 2017 году женщина администрировала группу в сети "Одноклассники", где размещала информацию с целью оправдания агрессии РФ против Украины, поддержки сепаратистских, террористических формирований и движений, действующих на территории Луганской и Донецкой областей Украины.

Осужденная в январе 2017 года начала переписку с гражданином РФ, который имеет военную подготовку и проходил службу в воздушно-десантных войсках Минобороны РФ, участвовал в военных компаниях РФ на территории Чечни и АР Крым. Россиянин с 2014 года находится на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей.

От представителя РФ женщина получила задание подтвердить место проживания украинского военнослужащего 8 полка специального назначения с дислокацией в Хмельницком.

"Также ей было дано задание на установление связей с военнослужащими 19 ракетной бригады с дислокацией в г. Хмельницкий, 8 полка специального назначения с дислокацией в г. Хмельницкий и Шепетовского ремонтного завода. В конце февраля 2017 года женщина пыталась завербовать украинского военнослужащего, показывая ему переписку с представителем РФ, но получила отказ", - отмечает издание.

Кроме того, 2 марта 2017 года женщина по собственной инициативе сообщила представителю РФ о перелете четырех грузовых военных самолетов в сторону юго-востока, а в дальнейшем согласилась помочь в теракте против украинских военных. Так, осужденная планировала получить и хранить взрывчатку у себя дома.

"Взрывчатку передали рейсовым микроавтобусом сообщением "Бендеры-Одесса"... Самодельное взрывное устройство было замаскировано в пачке из-под кофе, который вместе с продуктами питания и вещами поместили в сумку. Работники задержали женщину в день, когда она получила указанную сумку", - сказано в сообщении.

Так, по совокупности преступлений суд назначил окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы. Добавим, в приговоре отмечается, что обвиняемая является уроженкой России и россиянкой по национальности.

Напомним, в октябре экс-беркутовец получил 9 лет тюрьмы за передачу боевикам данных о приезде президента Петра Порошенко в штаб АТО в Харьковской области.

РБК-Украина также писало, что в январе прошлого года в Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли деятельность сети информаторов боевиков так называемой "ДНР".