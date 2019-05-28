ГПУ назвала причину обысков в мэрии Одессы

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Правоохранители задержали директора одесского зоопарка и главного специалиста отдела Одесского городского совета

Причиной обысков в мэрии Одессы в прокуратуре назвали факт вымогательства и получения главным специалистом отдела Одесского городского совета и директором коммунального учреждения "Одесский зоологический парк общегосударственного значения" взятки в 3 тыс. долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Взятку вымогали на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, а именно, посредством содействия в предоставлении в аренду нежилого помещения коммунальной собственности, которое находится на территории коммунального учреждения "Одесский зоологический парк общегосударственного значения" с целью ведения предпринимательской деятельности.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых лицам будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Готовятся ходатайство в суд об избрании задержанным меры пресечения.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Twitter написала, что обыски связаны с получением и вымогательством взятки.

Напомним, сотрудники полиции и Генеральной прокуратуры проводят обыски в департаменте коммунальной собственности мэрии Одессы.