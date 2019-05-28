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ГПУ назвала причину обшуків у мерії Одеси

Новини » Суспільство    28.05.2019 - 16:24
ГПУ назвала причину обшуків у мерії Одеси
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Правоохоронці затримали директора одеського зоопарку та головного спеціаліста відділу Одеської міської ради

Причиною обшуків в мерії Одеси в прокуратурі назвали факт вимагання та отримання головним спеціалістом відділу Одеської міської ради та директором комунальної установи "Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення" хабаря в 3 тис. доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

Хабар вимагали на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме, шляхом сприяння у наданні в оренду нежитлового приміщення комунальної власності, яке знаходиться на території комунальної установи "Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення" з метою ведення підприємницької діяльності

В даний час проводяться першочергові слідчі дії, за результатами яких особам буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України. Готуються клопотання до суду про обрання затриманим міри запобіжного заходу.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган в Twitter написала, що обшуки пов'язані з отриманням і вимаганням хабара.

Нагадаємо, співробітники поліції і Генеральної прокуратури проводять обшуки в департаменті комунальної власності мерії Одеси.

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