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В мэрию Одессы пришли с обысками

Новости » Происшествия    28.05.2019 - 14:03
В мэрию Одессы пришли с обысками
Фото: мэрия Одессы (uk.wikipedia.org)

Полиция и прокуратура проводят обыски в департаменте коммунальной собственности

Сотрудники полиции и Генеральной прокуратуры проводят обыски в департаменте коммунальной собственности мэрии Одессы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Сообщается, что обыски идут на третьем этаже офиса муниципального департамента коммунальной собственности на улице Артиллерийской. По данным "Думской", следственные действия проводят сотрудники департамента защиты экономики Национальной полиции и Генеральной прокуратуры.

Пока неизвестно, в рамках какого уголовного дела правоохранители изымают документы. Также сообщается о задержании, однако в полиции пока не комментируют происходящее.

В мэрию Одессы пришли с обысками

Фото: обыски в мэрии Одессы (dumskaya.net)

Напомним, в марте правоохранители провели обыски во Львовской мэрии. В ходе следственных действий задержали начальника управления финансового контроля, которого подозревали в получении взятки размере 8 тыс. гривен. В полиции отметили, что чиновник требовал и получал от победителей тендера откаты за выполнение определенных условий по договорам.

 

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