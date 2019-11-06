ГПУ начала расследование из-за утери материалов по делам Майдана

В Генеральной прокуратуре Украины началось служебное расследование возможной утери материалов по делам Майдана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Сообщается, что по согласованию с генпрокурором Русланом Рябошапкой началось служебное расследование для проверки обстоятельств возможной утери отдельных материалов уголовного дела по расследованию убийств 18-20 февраля 2014 года во время Майдана. Также сообщается, что проверка инициирована после распространения соответствующей информации в СМИ.

Отметим, до этого директор Госбюро расследований Роман Труба заявлял о том, что Управление спецрасследований ГПУ "потеряло" два тома дела Майдана.

В ГПУ подчеркивают, что ранее заместитель генпрокурора Виктор Чумак возглавил инвентаризационную комиссию, которая с 11 ноября начнет проверку материалов уголовных производств о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Напомним, ранее ГПУ анонсировала формирование группы по аудиту дел Майдана.

А в конце октября Рябошапка назначил Виктора Мисяка руководителем Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях на Майдане.