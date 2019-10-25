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ГПУ анонсировала формирование группы по аудиту дел Майдана

Новости » Политика    25.10.2019 - 12:26
ГПУ анонсировала формирование группы по аудиту дел Майдана
Фото: Революция Достоинства (kyivcity.gov.ua)

Ведутся консультации по формированию группы, которая будет проводить аудит

В ближайшее время будет сформирована рабочая группа с участием защитников семей погибших на Майдане, которая примет участие в аудите производств относительно преступлений, совершенных во время Революции Достоинства. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Кроме того, в Генпрокуратуре анонсировали обновление руководства управления специальных расследований ГПУ из числа прокуроров, которые там работают и успешно прошли тестирование. В пресс-службе опровергли информацию об остановке расследований по делам Майдана.

"Сейчас распространяемая информация о якобы остановке расследования производств в отношении преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, является ложной и манипулятивной. Эта тема должна рассматриваться в рамках закона и с уважением к родственникам погибших на Майдане и общества в целом, которые шестой год не получают ответы на вопросы, которые изменили их жизнь", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший заместитель начальника Управления спецрасследований Сергея Горбатюка Алексей Донской получит должность заместителя в новом департаменте, который будет заниматься процессуальным руководством в делах Майдана.

Как сообщалось ранее, в ГПУ создали департамент по делам Майдана, а Управления специальных расследований ликвидировали.

Чумак: в ГПУ проведут аудит по делам Майдана Донской получит должность в новом департаменте ГПУ по делам Майдана
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