ГПУ почала розслідування щодо втрати матеріалів по справах Майдану

У Генеральній прокуратурі України почалося службове розслідування можливої втрати матеріалів у справах Майдану. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГПУ.

Повідомляється, що за погодженням з генпрокурором Русланом Рябошапкою почалося службове розслідування для перевірки обставин можливої втрати окремих матеріалів кримінальної справи з розслідування вбивств 18-20 лютого 2014 року під час Майдану. Також повідомляється, що перевірка ініційована після поширення відповідної інформації у ЗМІ.

Відзначимо, до цього директор Держбюро розслідувань Роман Труба заявляв про те, що Управління спецрозслідувань ГПУ "втратило" два томи справи Майдану.

У ГПУ наголошують, що раніше заступник генпрокурора Віктор Чумак очолив інвентаризаційну комісію, яка з 11 листопада почне перевірку матеріалів кримінальних проваджень про злочини, пов'язані з масовими протестами в 2013-2014 роках.

Нагадаємо, раніше ГПУ анонсувала формування групи з аудиту справ Майдану.

А в кінці жовтня Рябошапка призначив Віктора Мисяка керівником Департаменту процесуального керівництва у кримінальних проваджень про злочини на Майдані.