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Рябошапка назначил главу департамента по делам Майдана

Новости » Политика    29.10.2019 - 19:43
Рябошапка назначил главу департамента по делам Майдана
Фото: Генпрокуратура (РБК-Украина)

Также генпрокурор наначил заместителя руководителя Департамента

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил руководителем Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах Виктора Мисяку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Кроме того, Рябошапка подписал приказ о назначении Алексея Донского на должность заместителя руководителя Департамента.

Ранее Виктор Мисяк занимал должность заместителя начальника Департамента - начальника управления организации и процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях специальной категории ГПУ. В свою очередь, Алексей Донской занимал должность начальника отдела организации и процессуального руководства по уголовным производствах Управление специальных расследований ГПУ.

Напомним, 21 октября Генеральная прокуратура создала Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах. В состав департамента будут входить три отдела.

Кроме того, Генеральная прокуратура Украины уволила трех прокуроров, которые занимались делами Майдана. По словам прокурора Управления спецрасследований ГПУ Алексея Донского, под сокращение попали Юрий Безщасный, Андрей Демьяненко и Виталий Тарасюк, который был заместителем руководителя Управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка. Донской уточнил, что их уволили после того, как они подали заявление на переаттестацию в старой форме, поскольку не соглашались с новой.

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