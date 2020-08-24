В ГПСУ уверяют, что граница с Беларусью под надежной охраной

Подразделения пограничной службы Украины, охраняющие государственную границу с Республикой Беларусь усилены. Для надлежащей защиты границы привлечены дополнительные силы и средства.

Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, который проверил готовность подразделений к выполнению задач на украинском-белорусском участке границы в пределах Киевской и Черниговской областей, сообщает сайт ГПСУ.

"Эти меры направлены в первую очередь, на недопущение нестандартных ситуаций или любых провокаций. Ситуация остается спокойной", - отметил Дейнеко.

По его словам, украинские пограничники собирают и учитывают всю имеющуюся информацию, которая может влиять на состояние охраны границы. Активно используется оперативно-розыскной блок, участковые инспекторы пограничной службы, увеличено количество пограничных нарядов.

Кроме того, привлечены необходимые резервы, в том числе катера "Safe Boat 27" мобильного пограничного отряда "ДОЗОР", полученные в рамках международной технической помощи.

Воздушный мониторинг постоянно обеспечивается силами пограничной авиации и с помощью беспилотников.

Председатель ГПСУ определил дальнейшие задачи руководителям пограничных отрядов и акцентировал внимание на оперативном и быстром принятии решений в случае обострения ситуации или при возникновении нестандартных ситуаций.

"Мы достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную охрану границы с Беларусью. И наша главная задача - оставаться бдительными, усиливать противодействие противоправной деятельности и предупреждать любые провокации. Люди, которые пересекают границу должны получить все условия в соответствии с законодательством, зато наши действия должны быть решительными в случае попыток нарушения границы ", - подчеркнул Дейнеко.

Он отметил, что пограничники ежедневно обеспечивают оформление около 5 тысяч человек на въезд и выезд из Украины. При этом сейчас на границе с Беларусью функционируют 7 пунктов пропуска, а 10 временно закрыты согласно решению Кабмина в связи с мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Отдельно отмечалось, что участке границы с Беларусью не свойственно движение незаконных мигрантов, однако за 7 месяцев этого года было выявлено около 50 иностранцев, нарушивших правила пребывания в Украине, а также более 30 потенциальных нелегальных мигрантов, которым отказано во въезде. Также зафиксировано и прекращено около 400 попыток незаконного перемещения товаров, обнаружено 40 единиц оружия, в основном холодного.

Напомним, что в Беларуси продолжаются акции протеста из-за результатов президентских выборов. Президент Беларуси Лукашенко постоянно говорит о том, что кризис в Беларуси поддерживается странами Запада, в том числе Литвой и Польшей.

В связи с этим Лукашенко привел основные части белорусской армии в полную боевую готовность.

Ранее Лукашенко поручил перебросить десантников в Гродно, поскольку его волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних стран - в Польше и Литве.