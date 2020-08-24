В ДПСУ запевняють, що кордон з Білоруссю під надійною охороною

Підрозділи прикордонної служби України, які охороняють державний кордон з Республікою Білорусь посилено. Для належного захисту кордону залучені додаткові сили та засоби.

Про це заявив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, який перевірив готовність підрозділів до виконання завдань на українсько-білоруській ділянці кордону в межах Київської та Чернігівської областей, повідомляє сайт ДПСУ.

"Ці заходи спрямовані в першу чергу, на недопущення нестандартних ситуацій чи будь-яких провокацій. Ситуація залишається спокійною", - зазначив Дейнеко.

За його словами, українські прикордонники збирають та враховують всю наявну інформацію, що може впливати на стан охорони кордону. Активно використовується оперативно-розшуковий блок, дільничні інспектори прикордонної служби, збільшено кількість прикордонних нарядів.

Крім того, залучено необхідні резерви, в тому числі катери "Safe Boat 27" мобільного прикордонного загону "ДОЗОР", отримані в рамках міжнародної технічної допомоги.

Повітряний моніторинг постійно забезпечується силами прикордонної авіації та за допомогою безпілотників.

Голова ДПСУ визначив подальші завдання керівникам прикордонних загонів та акцентував увагу на оперативному і швидкому прийнятті рішень у разі загострення ситуації чи при виникненні нестандартних ситуацій.

"Ми маємо достатньо ресурсів, щоб забезпечити надійну охорону кордону з Білоруссю. І наше головне завдання - залишатися пильними, посилювати протидію протиправній діяльності й упереджувати будь-які провокації. Люди, які перетинають кордон мають отримати всі належні умови відповідно до законодавства, натомість наші дії мають бути рішучими у разі спроб порушення кордону", - наголосив Дейнеко.

Фото: українські прикордонники на кордоні з Білоруссю (dpsu.gov.ua)

Він зазначив, що прикордонники щоденно забезпечують оформлення близько 5 тисяч осіб на в’їзд та виїзд з України. При цьому зараз на кордоні з Білоруссю функціонують 7 пунктів пропуску, а 10 тимчасово закриті рішенням Кабміну у зв’язку із заходами щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції.

Окремо наголошувалося, що ділянці кордону з Білоруссю не притаманний рух незаконних мігрантів, проте за 7 місяців цього року було виявлено майже 50 іноземців, які порушили правила перебування в Україні, а також понад 30 потенційних нелегальних мігрантів, яким відмовлено у в’їзді. Також зафіксовано і припинено близько 400 спроб незаконного переміщення товарів, виявлено 40 одиниць зброї, здебільшого холодної.

Нагадаємо, що у Білорусі тривають акції протесту через результати президентських виборів. Президент Білорусі Лукашенко постійно говорить про те, що криза в Білорусі підтримується країнами Заходу, в тому числі Литвою та Польщею.

У зв'язку з цим Лукашенко привів основні частини білоруської армії в повну бойову готовність.

Раніше Лукашенко доручив перекинути десантників у Гродно, оскільки його хвилює ситуація, яка розгортається на території сусідніх країн - Польщі та Литві.