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Лукашенко поручил перебросить десантников в Гродно

Гродно, Суббота 15 августа 2020 22:44
Лукашенко поручил перебросить десантников в Гродно
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Лукашенко также высказался насчет задач, стоящих перед бригадой в Бресте

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил перебросить бригаду десантников из Витебска в Гродно. По его словам, наблюдать за тем, что происходит на этих территориях спокойно не можно.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Беларусь 1".

Лукашенко заявил, что его волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних стран - в Польше и Литве. Там, как вам известно, проходят военные учения натовских войск.

"Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западной границе воздушно-десантную бригаду из Витебска перебросить в Гродно", - заявил он.

Он также высказался насчет задач, стоящих перед бригадой в Бресте.

"Пусть в Бресте эта наша десантно-штурмовая бригада остается и работает во взаимосвязи с пограничниками для стабилизации ситуации на юго-западе", - заявил он.

Напомним, Лукашенко поручил не допустить цепи солидарности от Вильнюса до Киева.

Ранее он заявил, что Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси.

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