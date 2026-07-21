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GPS і до 20 днів без зарядки: якими будуть нові Redmi Watch 6

12:09 21.07.2026 Вт
2 хв
Модифікації стануть дешевшою альтернативою базової моделі
aimg Ольга Завада
GPS і до 20 днів без зарядки: якими будуть нові Redmi Watch 6 Xiaomi розширить лінійку Redmi Watch 6 (фото: Xiaomi)
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Стали відомі параметри моделей Redmi Watch 6 Active та Redmi Watch 6 Lite. Це сталося всього через два місяці після виходу базового смарт-годинника Redmi Watch 6.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на 91Mobiles.

Технічні характеристики Redmi Watch 6 Active

Модель Redmi Watch 6 Active стане найдоступнішим пристроєм у лінійці. Очікується, що її орієнтовна вартість у Європі становитиме близько 50 євро.

Цікаво, що пристрій зберігає загальний дизайн базової версії, проте має кілька суттєвих відмінностей.

Дисплей: AMOLED-панель зменшилася з 2,07 до 1,85 дюйма, а її роздільна здатність становить 450 x 390 пікселів.

Елементи керування: розробники повністю відмовилися від поворотної цифрової коронки (коліщатка навігації).

Акумулятор: ємність батареї становить 470 мА·год, що забезпечує до 10 днів роботи у звичайному режимі та до 20 днів у режимі економії енергії.

Попри низьку ціну, годинник

  • підтримує понад 140 спортивних режимів,
  • оснащений датчиками вимірювання пульсу та рівня кисню в крові (SpO2),
  • має вбудовані динамік та мікрофон для здійснення дзвінків через Bluetooth.

GPS і до 20 днів без зарядки: якими будуть нові Redmi Watch 6

У версії Active не буде коліщатка (скриншот: 91Mobiles)

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Чим здивує версія Redmi Watch 6 Lite?

Дорожча версія Redmi Watch 6 Lite очікується за ціною близько 60 євро. Гаджет вирізняється трохи зміненим дизайном корпусів із виступом на правій грані.

Головні переваги версії Lite:

Більший екран: пристрій отримав 1,96-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 502×410 пікселів.

Точна навігація: модель оснащена вбудованим GPS-модулем для автономного відстеження маршрутів під час тренувань.

Покращені сенсори: на відміну від Active, тут встановлено точніший 9-осьовий датчик руху.

GPS і до 20 днів без зарядки: якими будуть нові Redmi Watch 6

Версія Lite не отримає NFC (скриншот: 91Mobiles)

Акумулятор у версії Lite аналогічний - 470 мА·год. При цьому безконтактні платежі через модуль NFC залишаться ексклюзивною функцією дорожчої базової моделі Redmi Watch 6.

Офіційна дата виходу обох новинок наразі не оголошена.

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