GPS и до 20 дней без зарядки: какими будут новые Redmi Watch 6
Стали известны параметры моделей Redmi Watch 6 Active и Redmi Watch 6 Lite. Это произошло всего через два месяца после выхода базового смарт-часа Redmi Watch 6.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на 91Mobiles.
Технические характеристики Redmi Watch 6 Active
Модель Redmi Watch 6 Active станет самым доступным устройством в линейке. Ожидается, что ее ориентировочная стоимость в Европе составит около 50 евро.
Интересно, что устройство сохраняет общий дизайн базовой версии, однако имеет несколько существенных отличий.
Дисплей: AMOLED-панель уменьшилась с 2,07 до 1,85 дюйма, а ее разрешение составляет 450 x 390 пикселей.
Элементы управления: разработчики полностью отказались от поворотной цифровой коронки (колесики навигации).
Аккумулятор: емкость батареи составляет 470 мАч, что обеспечивает до 10 дней работы в обычном режиме и до 20 дней в режиме экономии энергии.
Несмотря на низкую цену, часы
- поддерживает более 140 спортивных режимов,
- оснащен датчиками измерения пульса и уровня кислорода в крови (SpO2),
- имеет встроенный динамик и микрофон для совершения вызовов через Bluetooth.
В версии Active не будет колесика (скриншот: 91Mobiles)
Чем удивит версия Redmi Watch 6 Lite?
Более дорогая версия Redmi Watch 6 Lite ожидается по цене около 60 евро. Гаджет отличается несколько измененным дизайном корпусов с выступом на правой грани.
Главные преимущества версии Lite:
Больший экран: устройство получило 1,96-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 502×410 пикселей.
Точная навигация: модель оснащена встроенным GPS-модулем для автономного отслеживания маршрутов во время тренировок.
Улучшенные сенсоры: в отличие от Active, здесь установлен более точный 9-осевой датчик движения.
Версия Lite не получит NFC (скриншот: 91Mobiles)
Аккумулятор в версии Lite аналогичен - 470 мА·час. При этом бесконтактные платежи через модуль NFC останутся эксклюзивной функцией более дорогой базовой модели Redmi Watch 6.
Официальная дата выхода обеих новинок пока не объявлена.