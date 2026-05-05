GPS без смартфона і 24 дні роботи: чим дивує Redmi Watch 6

19:17 05.05.2026 Вт
2 хв
Новинка отримала AMOLED-дисплей та NFC
aimg Ольга Завада
GPS без смартфона і 24 дні роботи: чим дивує Redmi Watch 6 Redmi Watch 6 отримав AMOLED-екран на 2000 ніт (колаж: РБК-Україна)
Компанія Xiaomi офіційно розпочала міжнародні продажі свого нового смарт-годинника Redmi Watch 6. Модель, яка початково дебютувала у Китаї, тепер доступна у країнах Європи.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Mi.Com.

Redmi Watch 6 прийшов на зміну п'ятій серії, отримавши значний апгрейд дисплея та матеріалів корпусу:

Екран: 2,07-дюймова AMOLED-панель із піковою яскравістю 2000 ніт, що забезпечує чітке зображення навіть під прямими сонячними променями.

Автономність: акумулятор ємністю 550 мАг забезпечує до 24 днів роботи у звичайному режимі (до 12 днів при інтенсивному використанні).

Матеріали: корпус виконаний з алюмінієвого сплаву, а керування здійснюється за допомогою оновленої сталевої коронки та допоміжної кнопки.

Інтерфейс циферблатів Redmi Watch 6 (фото: Xiaomi)

Годинник підтримує понад 150 спортивних режимів та оснащений системою позиціонування L1 GNSS (GPS, Galileo, BeiDou та QZSS). За словами розробників, це дозволяє точно відстежувати маршрути без використання смартфона.

Функціональність та софт

Пристрій працює на базі операційної системи Xiaomi HyperOS, що забезпечує швидку синхронізацію зі смартфонами на Android та iOS. Окрім стандартного моніторингу пульсу та кисню в крові (SpO2), годинник пропонує вдосконалений аналіз сну та стресу.

Вологозахист стандарту 5 ATM дозволяє використовувати гаджет під час плавання у басейнах або відкритих водоймах.

Смарт-годинник Redmi Watch 6 (фото: Xiaomi)

NFC та оплата

Версія Redmi Watch 6 NFC підтримує безконтактну оплату через платіжні системи Mastercard та Visa. Наразі ця модифікація офіційно стартувала у Польщі.

Варто зазначити, що стандартна версія смарт-годинника без NFC також доступна на ринку за дещо нижчою ціною.

В Україні рітейлери вже відкрили попередні замовлення на глобальну версію гаджета. Очікувана вартість базової моделі становить близько 4 999 грн.

