Говорити про новий плацдарм у Херсонській області рано, але він може з'явитися у майбутньому, - експерт

Наразі говорити про появу нового плацдарму для просування українських військ на лівому березі Херсонської області зарано. Проте існує висока ймовірність, що він з'явиться у майбутньому.

Про це військові експерти розповіли у коментарі до матеріалу РБК-Україна .

"Говорити про новий плацдарм передчасно. Але те, що він з високою ймовірністю може з'явитися - це так. Тому що наші війська роблять все, щоб знайти слабке місце, вдарити і створити потужний плацдарм, з якого можна забезпечити подальше просування", - вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Він зазначив, що у контексті нового плацдарму після успішного рейду до Козачих Лагерів можна говорити про район дач та Антонівського мосту. Він вважає, що зусилля наших воїнів зрештою матимуть успіх.

Окрім того, експерт Владислав Селезньов додав, що раніше були свідчення роботи деяких підрозділів біля Антонівського мосту за кілька кілометрів від Олешок. Проте про їхню діяльність не говорили у контексті конкретних районів та ділянок фронту.

"І я впевнений, щойно стане відомо, хто саме там воює, то щонайменше для України це стане великою новиною. Поки ж давайте дочекаємося офіційних зведень Генштабу, я запевняю, ви дуже здивуєтеся", - зазначив він.

Звільнення Херсонської області

Українські захисники нарощують присутність на лівому березі області. Так, на минулому тижні повідомлялося про висадку наших захисників біля села Козачі Лагері, що у 20 км від окупованих Олешок та району Антонівського мосту.

Проте заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що наразі немає приводів для ажіотажу щодо звільнення лівобережжя Херсонської області. Вона додала, що для того, аби там безпечно висадитись та закріпитись, слід зачистити територію і відкинути противника.

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