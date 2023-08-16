Говорить о новом плацдарме в Херсонской области рано, но он может появиться в будущем, - эксперт

На данный момент говорить о появлении нового плацдарма для продвижения украинских войск на левом берегу Херсонской области рано. Однако существует высокая вероятность того, что он появится в будущем.

Об этом военные эксперты рассказали в комментарии к материалу РБК-Украина .

"Говорить о новом плацдарме преждевременно. Но то, что он с высокой вероятностью может появиться - это так. Потому что наши войска делают все, чтобы найти слабое место, ударить и создать мощный плацдарм, из которого можно обеспечить дальнейшее продвижение", - считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он отметил, что в контексте нового плацдарма после успешного рейда в Казачьи Лагеря можно говорить о районе дач и Антоновского моста. Он считает, что усилия наших воинов в конечном итоге будут иметь успех.

Кроме того, эксперт Владислав Селезнев добавил, что ранее были свидетельства работы некоторых подразделений возле Антоновского моста в нескольких километрах от Олешек. Однако об их деятельности не говорили в контексте конкретных районов и участков фронта.

"И я уверен, как только станет известно, кто именно там воюет, то, по меньшей мере, для Украины это станет большой новостью. Пока же давайте дождемся официальных сводок Генштаба, я уверяю, вы очень удивитесь", - отметил он.

Освобождение Херсонской области

Украинские защитники увеличивают присутствие на левом берегу области. Так, на прошлой неделе сообщалось о высадке наших защитников возле села Казачьи Лагери, что в 20 км от оккупированных Олешек и района Антоновского моста.

Однако заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что пока нет поводов для ажиотажа по освобождению левобережья Херсонской области. Она добавила, что для того, чтобы там безопасно высадиться и закрепиться, следует зачистить территорию и отбросить противника.

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