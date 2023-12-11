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Говорили відверто: Зеленський розповів про розмову з Орбаном

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський розповів про свою бесіду із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

За словами Зеленського, двостороння розмова стосувалася європейських справ двох держав.

"На полях інавгурації (президента Аргентини – ред.) говорив з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном. Максимально відверто і зрозуміло про наші європейські справи", - заявив президент України.

Візит Зеленського до Аргентини

Зеленський 10 листопада відвідав із робочим візитом Аргентину. Він поїхав до Буенос-Айреса на інавгурацію президента Аргентини.

Володимир Зеленський, перебуваючи в Аргентині, зміг поспілкуватися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Під час візиту також стало відомо, що президент України у понеділок, 11 грудня, поїде до Сполучених Штатів. Там він зустрінеться із президентом США Джо Байденом.

Угорщина проти переговорів щодо вступу України до ЄС

На початку листопада Європейська комісія у звіті рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто одразу заявив, що його країна виступає проти відкриття діалогу.

При цьому Орбан закликав топ-чиновників Євросоюзу не порушувати питання вступу України до блоку на майбутньому саміті. Більше того, угорський прем'єр погрожує заблокувати рішення про початок переговорів щодо євроінтеграції України на саміті ЄС, який відбудеться 14-15 грудня.

Більш докладно про те, чому Угорщина блокує початок вступних переговорів України з ЄС – у матеріалі РБК-Україна.

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