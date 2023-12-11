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Говорили откровенно: Зеленский рассказал о беседе с Орбаном

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей беседе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

По словам Зеленского, двухсторонняя беседа касалась европейских дел двух государств.

"На полях инаугурации (президента Аргентины – ред.) говорил с премьер-министром Венгрии Орбаном. Максимально откровенно и понятно, о наших европейских делах", - заявил президент Украины.

Визит Зеленского в Аргентину

Зеленский 10 ноября посетил с рабочим визитом Аргентину. Он поехал в Буэнос-Айрес на инаугурацию президента Аргентины.

Владимир Зеленский, находясь в Аргентине, смог пообщаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном..

Во время визита также стало известно, что президент Украины в понедельник, 11 декабря, поедет в Соединенные Штаты. Там он встретится с президентом США Джо Байденом.

Венгрия против переговоров по вступлению Украины в ЕС

В начале ноября Европейская комиссия в отчете рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто сразу заявил, что его страна выступает против открытия диалога.

При этом Орбан призвал топ-чиновников Евросоюза не поднимать вопрос вступления Украины в блок на предстоящем саммите. Более того, венгерский премьер грозится заблокировать решение о начале переговоров о евроинтеграции Украины на саммите ЕС, который пройдет 14-15 декабря.

Более подробно о том, почему Венгрия блокирует начало вступительных переговоров Украины с ЕС - в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийАргентинаВиктор Орбан