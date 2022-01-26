UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Говорили ли в Париже о войсках РФ возле Украины: ответ Ермака

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня в Париже состоялась встреча советников нормандского формата. Во время переговоров украинская сторона заявила об ожиданиях деэскалации вокруг границ собственной страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя Офиса президента Андрея Ермака во время брифинга.

"Сегодня мы встречаемся в тревожное время, когда вокруг украинских границ около 100 тысяч российских солдат. Но сегодня наша дискуссия была вокруг войны на Донбассе, вокруг минских договоренностей, вокруг всего того, что рассматривается в нормандском формате. Но я четко заявил, что мы ожидаем деэскалации не только в отношении оккупированных территорий, но и вообще вокруг украинских территорий", - заявил Ермак.

Однако, как отметил руководитель Офиса президента, эти темы не обсуждались детально. В конце концов даже поддержание режима прекращения огня на Донбассе, также можно считать маленьким шагом вперед.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаПариж