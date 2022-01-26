Чи говорили в Парижі про війська РФ біля України: відповідь Єрмака

Сьогодні у Парижі відбулась зустріч радників нормандського формату . Під час переговорів українська сторона заявила про очікування деескалації навколо кордонів власної країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова керівника Офісу президента Андрія Єрмака під час брифінгу.

"Сьогодні ми зустрічаємося у тривожний час, коли довкола українських кордонів близько 100 тисяч російських солдатів. Але сьогодні наша дискусія була навколо війни на Донбасі, навколо мінських домовленостей, навколо всього того, що розглядається у нормандському форматі. Але я чітко заявив, що ми очікуємо деескалації не тільки щодо окупованих територій, але й взагалі довкола українських територій", - заявив Єрмак.

Однак, як відзначив керівник Офісу президента, ці теми не обговорювалися детально. Зрештою навіть підтримання режиму припинення вогню на Донбасі, також можна вважати маленьким кроком вперед.