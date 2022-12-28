UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Готуються до жесту доброї волі? Гауляйтери Запорізької області заговорили про "евакуацію"

Фото: гауляйтери Запорізької області заговорили про "евакуацію" (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Гауляйтери окупованої Запорізької області впевнені, що "зуби дракона" врятують окупантів від наступу ЗСУ. Проте місцева "влада" побіжно згадала про "евакуацію", якої нібито "не буде".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "РИА Мелитополь".

"Створено глибокоешелоновану лінію оборони з укріпрайонами, яка має зупинити спроби ворога порушити спокій мешканців Запорізької області Російської Федерації. Сподіваємося, що евакуації у нас не буде", - заявив "голова уряду" Антон Кольцов.

Депортація українців як "провісник" жесту доброї волі?

Перед тим як піти на лівий берег Дніпра в Херсонській області, окупаційна влада приступила до "евакуації" так званих "державних установ" в окупований Крим. Мешканцям міста та області тоді відправляли повідомлення із закликом переміститися на лівий берег Дніпра.

Також російські окупанти на тлі повідомлень про контрнаступ ЗСУ оголошували про так звану "евакуацію" з Куп'янська Харківської області. Тоді вони вивозили із захопленого міста жінок та дітей.

Звільнення Херсона та Куп'янська

Куп'янськ було звільнено на початку вересня під час контрнаступу українських військ у Харківській області. Проте окупанти майже щодня обстрілюють місто та район.

Партизани вивісили прапор України у Херсоні. Це сталося 11 листопада. Саме цього дня ЗСУ увійшли до міста. Цей день став днем визволення міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область