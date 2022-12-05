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Окупанти вдарили по Куп'янську ракетами С-300: загинула жінка

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Куп'янськ, Понеділок 05 грудня 2022 09:51
Окупанти вдарили по Куп'янську ракетами С-300: загинула жінка Фото: у Куп'янську внаслідок обстрілів загинула жінка (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська в ніч на 5 грудня обстріляли ракетами міста Куп'янськ Харківської області. Внаслідок удару загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

За попередніми даними, окупанти вдарили по місту ракетами типу С-300 після 4 години ранку. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на СТО, горів автомобіль, пошкоджені покрівлі приватних будинків. Крім того, у Куп'янську через обстріл загинула жінка.

Також окупанти з артилерії обстріляли населені пункти Харківського, Чугуївського та Ізюмського районах.

Синєгубов також закликав жителів Харківської області бути обачними через міни. Він повідомив, що вчора внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів двоє осіб отримали поранення: 52-річний чоловік у Мерефі та 66-річний чоловік у селі Донецьке.

Нагадаємо, що окупанти майже щодня обстрілюють звільнені населені пункти Харківської області. Вчора внаслідок ударів у Куп'янську-Вузловому було пошкоджено дорожнє покриття та залізниця.

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Харків Купянск Обстріл
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