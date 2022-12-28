Готовятся к жесту доброй воли? Гауляйтеры Запорожской области заговорили об "эвакуации"

"Создана глубокоэшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая должна остановить попытки врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации. Надеемся, что эвакуации у нас не будет", - заявил "председатель правительства" Антон Кольцов.

Депортация украинцев как "предвестник" жеста доброй воли?

Перед тем как уйти на левый берег Днепра в Херсонской области, оккупационные власти приступили к "эвакуации" так называемых "государственных учреждений" в оккупированный Крым. Жителям города и области тогда отправляли сообщения с призывом переместиться на левый берег Днепра.

Также российские оккупанты на фоне сообщений о контрнаступлении ВСУ объявляли о так называемой "эвакуации" из Купянска Харьковской области. Тогда они вывозили из захваченного города женщин и детей.

Освобождение Херсона и Купянска

Купянск был освобожден в начале сентября во время контрнаступления украинских войск в Харьковской области. Однако оккупанты почти каждый день обстреливают город и район.

Партизаны вывесили флаг Украины в Херсоне. Это случилось 11 ноября. Именно в этот день ВСУ вошли в город. Этот день стал днем освобождения города.