Готуються до війни? В Німеччині МВС пропонує проводити школярам "кризові тренінги"
Міністерство внутрішніх справ (МВС) Німеччини закликало до підготовки школярів та студентів до криз і війни. Пропонує запровадити відповідні тренінги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.
Як пише видання, напад Росії на територію НАТО вважається реалістичним сценарієм, у зв'язку з чим МВС радить громадянам запастись предметами першої потреби.
"У зв'язку з останніми подіями у сфері безпеки слід приділяти більше уваги цивільній обороні, в тому числі у шкільній освіті", - заявив представник міністерства в інтерв'ю Handelsblatt.
Зазначається, що політик з питань безпеки від "Християнсько-демократичного союзу" ("ХДС") Родеріх Кізеветтер, своєю чергою, пропонує проводити кризові тренінги для школярів, щоб відпрацьовувати дії в надзвичайних ситуаціях.
"Необхідно також запровадити базові тренінги з поведінки в надзвичайних ситуаціях. Це також було б розумно і далекоглядно з точки зору громадських робіт", - додав він.
Ризик війни НАТО та Росії
Ризик прямого військового конфлікту між НАТО та Росією залишається серйозною геополітичною загрозою на тлі повномасштабної війни Росії проти України. НАТО послідовно підтримує Україну зброєю, розвідкою та фінансовою допомогою, однак уникає прямої участі у бойових діях, щоб не допустити ескалації у війну між ядерними державами.
Попри російські загрози, альянс залишається об'єднаним у питанні стримування Росії та захисту своїх членів.
Нещодавно президент Литви Гітанас Науседа заявив, що РФ може здійснити новий напад через кілька років. На його думку, у Литви є чотири-п'ять років для підготовки.
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