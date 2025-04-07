Готуються до війни? В Німеччині МВС пропонує проводити школярам "кризові тренінги"

Міністерство внутрішніх справ (МВС) Німеччини закликало до підготовки школярів та студентів до криз і війни. Пропонує запровадити відповідні тренінги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt .

Як пише видання, напад Росії на територію НАТО вважається реалістичним сценарієм, у зв'язку з чим МВС радить громадянам запастись предметами першої потреби.

"У зв'язку з останніми подіями у сфері безпеки слід приділяти більше уваги цивільній обороні, в тому числі у шкільній освіті", - заявив представник міністерства в інтерв'ю Handelsblatt.

Зазначається, що політик з питань безпеки від "Християнсько-демократичного союзу" ("ХДС") Родеріх Кізеветтер, своєю чергою, пропонує проводити кризові тренінги для школярів, щоб відпрацьовувати дії в надзвичайних ситуаціях.

"Необхідно також запровадити базові тренінги з поведінки в надзвичайних ситуаціях. Це також було б розумно і далекоглядно з точки зору громадських робіт", - додав він.