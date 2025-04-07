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Готовятся к войне? В Германии МВД предлагает проводить школьникам "кризисные тренинги"

Понедельник 07 апреля 2025 12:37
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Готовятся к войне? В Германии МВД предлагает проводить школьникам "кризисные тренинги" Иллюстративное фото: в Германии МВД предлагает проводить школьникам "кризисные тренинги" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство внутренних дел (МВД) Германии призвало к подготовке школьников и студентов к кризисам и войне. Предлагает ввести соответствующие тренинги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

Как пишет издание, нападение России на территорию НАТО считается реалистичным сценарием, в связи с чем МВД советует гражданам запастись предметами первой необходимости.

"В связи с последними событиями в сфере безопасности следует уделять больше внимания гражданской обороне, в том числе в школьном образовании", - заявил представитель министерства в интервью Handelsblatt.

Отмечается, что политик по вопросам безопасности от "Христианско-демократического союза" ("ХДС") Родерих Кизеветтер, в свою очередь, предлагает проводить кризисные тренинги для школьников, чтобы отрабатывать действия в чрезвычайных ситуациях.

"Необходимо также ввести базовые тренинги по поведению в чрезвычайных ситуациях. Это также было бы разумно и дальновидно с точки зрения общественных работ", - добавил он.

Риск войны НАТО и России

Риск прямого военного конфликта между НАТО и Россией остается серьезной геополитической угрозой на фоне полномасштабной войны России против Украины. НАТО последовательно поддерживает Украину оружием, разведкой и финансовой помощью, однако избегает прямого участия в боевых действиях, чтобы не допустить эскалации в войну между ядерными державами.

Несмотря на российские угрозы, альянс остается объединенным в вопросе сдерживания России и защиты своих членов.

Недавно президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что РФ может осуществить новое нападение через несколько лет. По его мнению, у Литвы есть четыре-пять лет для подготовки.

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