Готуються провокації. Україна закликає судна не ходити в порти РФ

Країна-агресорка обрала шлях ескалації в Чорному морі. Росія не гребуватиме жодними засобами задля досягнення своїх терористичних цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України у Telegram.
Україна засуджує терористичні атаки РФ на цивільні вантажні судна та портову інфраструктуру України в Чорному морі.
Ці дії грубо порушують:
Також вони становлять пряму загрозу глобальній продовольчій безпеці, повідомило МЗС.
"У зв’язку з цим особливе занепокоєння викликає офіційне попередження Росією судноплавних компаній про небезпеку навігації у своїй винятковій економічній зоні в Чорному морі.", - йдеться у дописі.
Дипломати вважають, що російська заява може означати підготовку провокацій щодо суден, які прямують до російських портів.
МЗС України закликало компанії-судновласники з міркувань безпеки тимчасово призупинити сполучення з російськими портами у Чорному морі до стабілізації обстановки.
Адже після російської заяви про небезпеку неможливо гарантувати захист суден та їхніх екіпажів.
Україна наголосила на винятковій відповідальності Росії за загострення безпекової ситуації у регіоні Чорного моря.
Україна використає всі доступні засоби, щоб забезпечити:
Це відповідає невід'ємному праву на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що терор Росії у Чорному морі спричинить шокові ціни на продукти. Є категорії людей, яких це зачепить найбільше.
За словами очільника МЗС України, лише з початку липня росіяни атакували 31 торговельне судно у зерновому коридорі Чорного моря.