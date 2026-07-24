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Готовятся провокации. Украина призывает суда не ходить в порты РФ

20:14 24.07.2026 Пт
2 мин
Что задумала Россия у своего побережья?
aimg Елена Бджола
Фото: корабль в Черном море (Getty Images)

Страна-агрессор избрала путь эскалации в Черном море. Россия не будет гнушаться никакими средствами для достижения своих террористических целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины в Telegram.

МИД Украины предупреждает о российских провокациях

Украина осуждает террористические атаки РФ на гражданские грузовые суда и портовую инфраструктуру Украины в Черном море.

Эти действия грубо нарушают:

  • международное право,
  • принцип свободы судоходства

Также они представляют прямую угрозу глобальной продовольственной безопасности, сообщил МИД.

"В связи с этим особую обеспокоенность вызывает официальное предупреждение Россией судоходных компаний об опасности навигации в своей исключительной экономической зоне в Черном море", - говорится в сообщении.

Дипломаты считают, что российское заявление может означать подготовку провокаций в отношении судов, направляющихся в российские порты.

Украина призывает к осторожности

МИД Украины призвал компании-судовладельцы по соображениям безопасности временно приостановить сообщение с российскими портами в Черном море до стабилизации обстановки.

Ведь после российского заявления об опасности невозможно гарантировать защиту судов и их экипажей.

Украина отметила исключительную ответственность России за обострение ситуации безопасности в регионе Черного моря.

Украина использует все доступные средства, чтобы обеспечить:

  • свободу судоходства в украинские порты,
  • защиту морских коммуникаций, портовой инфраструктуры, гражданских лиц и национальной безопасности.

Это соответствует неотъемлемому праву на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что террор России в Черном море повлечет за собой шоковые цены на продукты. Есть категории людей, которых это затронет больше всего.

По словам главы МИД Украины, только с начала июля россияне атаковали 31 торговое судно в зерновом коридоре Черного моря.

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