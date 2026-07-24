Готовятся провокации. Украина призывает суда не ходить в порты РФ

МИД Украины предупреждает о российских провокациях

Украина осуждает террористические атаки РФ на гражданские грузовые суда и портовую инфраструктуру Украины в Черном море.

Эти действия грубо нарушают:

международное право,

принцип свободы судоходства

Также они представляют прямую угрозу глобальной продовольственной безопасности, сообщил МИД.

"В связи с этим особую обеспокоенность вызывает официальное предупреждение Россией судоходных компаний об опасности навигации в своей исключительной экономической зоне в Черном море", - говорится в сообщении.

Дипломаты считают, что российское заявление может означать подготовку провокаций в отношении судов, направляющихся в российские порты.

Украина призывает к осторожности

МИД Украины призвал компании-судовладельцы по соображениям безопасности временно приостановить сообщение с российскими портами в Черном море до стабилизации обстановки.

Ведь после российского заявления об опасности невозможно гарантировать защиту судов и их экипажей.

Украина отметила исключительную ответственность России за обострение ситуации безопасности в регионе Черного моря.

Украина использует все доступные средства, чтобы обеспечить:

свободу судоходства в украинские порты,

защиту морских коммуникаций, портовой инфраструктуры, гражданских лиц и национальной безопасности.

Это соответствует неотъемлемому праву на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.