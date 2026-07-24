Буде ціновий шок. Сибіга розкрив, хто найбільше постраждає від ударів РФ у Чорному морі

Терор Росії у Чорному морі спричинить шокові ціни на продукти. Є категорії людей, яких це зачепить найбільше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у Х.

Сибіга попереджає про наслідки ударів РФ

Російські атаки призведуть до стрибка цін на продукти харчування. А це одразу вдарить по найвразливіших верствах населення, вважає міністр.

"Ескалація терору Росії проти цивільних вантажних суден у Чорному морі несе серйозну загрозу для глобальної продовольчої безпеки. Якщо Москва не припинить свої удари, спричинений цим шок цін на продукти харчування вдарить по найбільш вразливих верствах населення", - каже Сибіга

Які споживачі під загрозою:

в Африці,

в Азії,

на Близькому Сході,

у Латинській Америці.

Україна закликає об'єднатися

Сибіга закликав світ до глобальної солідарності. А країни зазначених регіонів - звернутися до російського диктатора Володимира Путіна з вимогою негайно припинити атаки на свободу судноплавства в Чорному морі.

"Росія робить із Чорним морем і продовольчою безпекою те, що Іран зробив з Ормузькою протокою та енергетичною безпекою", - повідомив чиновник.

І попросив світ не мовчати, а діяти зараз, щоб зупинити російський терор, який перетворює продукти харчування на зброю та використовує голод як інструмент війни.