Готуються до провокацій. У Харкові поліція вестиме посилене патрулювання 9 травня

У Харкові та області правоохоронці у вівторок, 9 травня, будуть вести посилене патрулювання. Вони готуються до провокацій з боку Російської Федерації.

За його словами, поліція буде додатково охороняти деякі об'єкти на 9 травня, а також приділяти посилену увагу забороненій символіці. Окрім цього місцевих жителів просять не відвідувати місця, які потенційно можуть піддатися обстрілам з боку РФ.

"Що стосується посилення заходів безпеки: так, дійсно, вони будуть. По-перше, ми під додаткову охорону беремо об'єкти, які є в переліку тих об'єктів, що входять до пам'яті Другої світової війни. Крім того, ми будемо звертати посилену увагу на прояви демонстрації забороненої символіки", - сказав Тимошко.

За його словами, у поліції прогнозують що росіяни можуть вчинити провокацію на 9 травня.

"Для них втрати цивільних є пріоритетом останнім часом - з метою залякування населення і намагання передати населенню, що вони мають виїхати з територій, які наближені до РФ", - говорить Тимошко.