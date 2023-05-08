В Одесі 9 травня посилять заходи безпеки. Масових заходів не буде

У Одесі 8 та 9 травня в Одесі посилять заходи безпеки. Правоохоронці чергуватимуть біля пам’ятників та меморіальних комплексів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука в Telegram .

"Масових заходів не організовуватимуть. У жителів перевірятимуть документи та наявність заборонених предметів, - написав він.

Крім того, як повідомляє видання "Думская", час комендантської години 8 та 9 травня в Одесі та області не змінюватиметься

Також у поліції нагадали про заборону поширення комуністичної та нацистської символіки, пропаганду тоталітарних режимів, у тому числі й публічне використання "колорадської" стрічки.