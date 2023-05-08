ua ru
Пн, 08 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одесі 9 травня посилять заходи безпеки. Масових заходів не буде

Новость на русском →
Україна, Понеділок 08 травня 2023 10:27
В Одесі 9 травня посилять заходи безпеки. Масових заходів не буде Фото: в Одесі 9 травня посилять заходи безпеки (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

У Одесі 8 та 9 травня в Одесі посилять заходи безпеки. Правоохоронці чергуватимуть біля пам’ятників та меморіальних комплексів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука в Telegram.

"Масових заходів не організовуватимуть. У жителів перевірятимуть документи та наявність заборонених предметів, - написав він.

Крім того, як повідомляє видання "Думская", час комендантської години 8 та 9 травня в Одесі та області не змінюватиметься

Також у поліції нагадали про заборону поширення комуністичної та нацистської символіки, пропаганду тоталітарних режимів, у тому числі й публічне використання "колорадської" стрічки.

Раніше речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив , що в Одесі посилять заходи безпеки 2 і 9 травня, при цьому комендантську годину продовжувати не планують. В Одесі та області діє комендантська година з 00:00 до 05:00.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Одеса
NEWS
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
DAILY
Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні